Созин: «Необъективный комментатор откровенно поддерживал „Зенит“»
Член комитета по этике РФС Андрей Созин крайне недоволен Геннадием Орловым, который комментировал матч «Зенита» и «Урала»:
«Главной темой обсуждения стали неоднозначные судейские решения в этом матче, но больше всего меня удивили категорические высказывания, звучавшие в эфире. Не понятно, почему эфир единственного спортивного телеканала страны узурпирован необъективным комментатором, который откровенно поддерживает питерский клуб. Это тема обсуждается не первый год, но по сути мало что изменилось. Во время эфира с матча „Зенит“ — „Урал“ мы в этом в очередной раз убедились.
Конечно, у комментатора есть право на собственное мнение, но важна форма подачи. Если комментатор подчёркивает субъективность своего мнения фразами „на мой взгляд“, „я думаю“ и так далее, вопросов не возникает. Но в данном случае нет никаких попыток критически оценить происходящее, никакого желания воспринимать альтернативное мнение, никаких сомнений! Все свистки в пользу „Зенита“ — стопроцентно правильные, все решения против „Зенита“ — попытка „убийства“ горячо любимой команды.
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола, но такая безапелляционность в эфире федерального канала недопустима».
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Румын идет прямой ногой (шипами) в ногу игрока Зенита - заслуженная желтая (так как вторая- то красная)...
Подлюченко с матом набрасывается на судью,получает устное предупреждение,но продолжает материть судью да еще и толкать -получает красную...
Дзюба с защитником начинают толкать друг друга и т.п. - получают оба по желтой (у защитника вторая - итог красная)....
Ну так что было не так ?!?
Такого позора нужно еще найти...... Мерзко.пако.стное состояние хозяев от .....
Интересно, а в предыдущие годы Гена был абсолютно и кристально беспристрастен ? Только сейчас заметили какой Гена мягко сказать предсказуемый ?
Это напоминает анекдот, где индеец Зоркий глаз на третий день обнаружил, что у застенка нет четвёртой стены.
Это позорище должно уволиться. Оно позорит самую лучшую школу спортивных комментаторов мира, которая российская.
То, что сегодня 75-85% населения страны просто не умеют правильно писать и выражать кратко и четко мысли, вот это можно наблюдать на канале МАТЧ.ТВ.
Слушайте этих "специалистов в освещении спортивного соревнования (футбольный матч), и наслаждайтесь!!!!!!