Созин: «Необъективный комментатор откровенно поддерживал „Зенит“»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин крайне недоволен Геннадием Орловым, который комментировал матч «Зенита» и «Урала»:

«Главной темой обсуждения стали неоднозначные судейские решения в этом матче, но больше всего меня удивили категорические высказывания, звучавшие в эфире. Не понятно, почему эфир единственного спортивного телеканала страны узурпирован необъективным комментатором, который откровенно поддерживает питерский клуб. Это тема обсуждается не первый год, но по сути мало что изменилось. Во время эфира с матча „Зенит“ — „Урал“ мы в этом в очередной раз убедились.

Конечно, у комментатора есть право на собственное мнение, но важна форма подачи. Если комментатор подчёркивает субъективность своего мнения фразами „на мой взгляд“, „я думаю“ и так далее, вопросов не возникает. Но в данном случае нет никаких попыток критически оценить происходящее, никакого желания воспринимать альтернативное мнение, никаких сомнений! Все свистки в пользу „Зенита“ — стопроцентно правильные, все решения против „Зенита“ — попытка „убийства“ горячо любимой команды.

У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола, но такая безапелляционность в эфире федерального канала недопустима».