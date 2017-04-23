МЮ предложил контракт Мертенсу
Сегодня, 12:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Итальянские СМИ продолжают сватать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса в «Манчестер Юнайтед». По слухам, английский клуб уже предложил игроку контракт с окладом в 4.5 млн евро за год. «Наполи» может выручить за 29-летнего игрока 30 млн евро.
Контракт Мертенса с неаполитанцами рассчитан до лета 2018 года, и стороны не могут договориться о продлении. В текущем сезоне бельгиец демонстрирует прекрасную игру: в 40 матчах он забил 27 голов и сделал 12 ассистов.
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