МЮ предложил контракт Мертенсу

Итальянские СМИ продолжают сватать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса в «Манчестер Юнайтед». По слухам, английский клуб уже предложил игроку контракт с окладом в 4.5 млн евро за год. «Наполи» может выручить за 29-летнего игрока 30 млн евро.

Контракт Мертенса с неаполитанцами рассчитан до лета 2018 года, и стороны не могут договориться о продлении. В текущем сезоне бельгиец демонстрирует прекрасную игру: в 40 матчах он забил 27 голов и сделал 12 ассистов.