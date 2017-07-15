Санчес: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но решение зависит не от меня»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не знает, где продолжит карьеру, хотя ранее наставник «канониров» Арсен Венгер уверял, что чилиец останется в его команде.

«Я хочу играть в Лиге чемпионов, но решение зависит не от меня. Я должен дождаться, что предпримет клуб».