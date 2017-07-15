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Санчес: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но решение зависит не от меня»
Сегодня, 21:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не знает, где продолжит карьеру, хотя ранее наставник «канониров» Арсен Венгер уверял, что чилиец останется в его команде.
«Я хочу играть в Лиге чемпионов, но решение зависит не от меня. Я должен дождаться, что предпримет клуб».
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Вадим Багров
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Да, и странная ситуация, когда все игроки Арсенала хотят играть в ЛЧ и лажают дома со всякой ****ёй,ходя пешком...теперь молчали бы!