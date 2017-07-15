Рейтинг@Mail.ru

Санчес: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но решение зависит не от меня»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 21:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес не знает, где продолжит карьеру, хотя ранее наставник «канониров» Арсен Венгер уверял, что чилиец останется в его команде.

«Я хочу играть в Лиге чемпионов, но решение зависит не от меня. Я должен дождаться, что предпримет клуб».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:44 Агент: «Неймару было выгоднее перейти в „Реал“, но он болел за „Барселону“» 16
19:39 Марио Гетце вышел на поле впервые с февраля 4
18:55 Владимир Дядюн сыграл впервые за 14 месяцев 5
18:50 Манджукич: «Рад, что Бонуччи и Алвес покинули „Ювентус“» 46
18:18 Отступные за Себальоса составляют 500 млн евро 23
Вчера
22:52 Бонуччи станет 10-м футболистом, поигравшим за «Милан», «Интер» и «Ювентус» 10
03:31 Зинченко: «В Эйндховене удивило обилие гуляющих за руку парней» 33
00:28 Банега назвал ошибкой переход в «Интер» 5
13 июля 2017
23:24 Тошич: «Определенность с новым клубом наступит в течение недели» 6
Вадим Багров
Гранды боятся Обамеянга!
Превратившись в идеального форварда, Пьер-Эмерик не перешел пока в «Реал», ПСЖ или «Челси». «Соккер.ру» разузнает, почему все отказываются от снайпера?
Комментариев: 6
все материалы по этой теме
Турниры