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20 мая 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Кристал Пэлас»: Олисе Майкл — Травма ступни, Фергюсон Натан — Мышечная травма.

«Манчестер Юнайтед»: Менги Теден — Травма, Погба Поль — Травма икроножной мышцы, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Санчо Джейдон — Простуда.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Орлы» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +1 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кристал Пэлас»: 1.32 — 1.24, дома 1.44 — 0.94.

«Манчестер Юнайтед»: 1.54 — 1.51, в гостях 1.39 — 1.89.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Манчестер Юнайтед» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:0, 0:2, 1:3, 2:3, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.20.