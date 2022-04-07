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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.82. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.72, а за «верх» — 2.12.

Пропускают матч

«Реймс»: Гравильон Эндрю — Травма, Зенели Арбер — Травма, Туре Эль-Билаль — Мышечная травма, Экитике Уго — Травма бедра.

«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Баде Лоик — Мышечная травма, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Красно-белые» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Ренн» и «Реймс» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +1 и +11 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реймс»: 1.07 — 1.07, дома 1.29 — 0.93.

«Ренн»: 2.13 — 0.97, в гостях 1.67 — 1.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Реймс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 2:2, 2:2, 1:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Гости не пропустят — нет» с коэффициентом 1.55.