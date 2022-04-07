Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.82. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 4.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.72, а за «верх» — 2.12.
Пропускают матч
«Реймс»: Гравильон Эндрю — Травма, Зенели Арбер — Травма, Туре Эль-Билаль — Мышечная травма, Экитике Уго — Травма бедра.
«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Баде Лоик — Мышечная травма, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.
Форма команд
На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Красно-белые» отстают на 17 очков.
За последние пять матчей «Ренн» и «Реймс» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +1 и +11 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Реймс»: 1.07 — 1.07, дома 1.29 — 0.93.
«Ренн»: 2.13 — 0.97, в гостях 1.67 — 1.27.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
«Реймс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 2:2, 2:2, 1:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Гости не пропустят — нет» с коэффициентом 1.55.