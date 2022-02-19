Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.07. Вероятность ничьи оценивается в 11.50, а поражение доступно по котировке 26.00.
Пропускают матч
«Бавария»: Нойер Мануэль — Травма колена, Дэвис Альфонсо — Плохая форма, Горецка Леон — Травма колена, Мусиала Джамал — Простуда.
«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Юнг Гидеон — Травма, Кер Робин — Травма паха, Нганкам Йессик — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бавария»: Ульрайх Свен — Зюле Никлас, Павар Бенжамен, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Мюллер Томас, Сане Лерой, Толиссо Корентен, Чупо-Мотинг Эрик — Левандовски Роберт.
«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Виргевер Ник, Иттер Джанлука, Мэйерхофер Марко — Гризбек Себастьян, Дудзяк Жереми, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Сегин Пауль, Тиллманн Тимоти — Хргота Бранимир.
Форма команд
На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 39 очков.
За последние пять матчей «Бавария» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +5 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бавария»: 3.18 — 1.14, дома 3.00 — 0.91.
«Гройтер Фюрт»: 0.91 — 2.59, в гостях 0.82 — 3.64.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1 (коэффициенты 14.25 и 11.75 соответственно).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (4)» с коэффициентом 1.58.