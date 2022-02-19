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«Бавария» — «Гройтер Фюрт» прогноз

вчера, 13:20

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.07. Вероятность ничьи оценивается в 11.50, а поражение доступно по котировке 26.00.

Пропускают матч

«Бавария»: Нойер Мануэль — Травма колена, Дэвис Альфонсо — Плохая форма, Горецка Леон — Травма колена, Мусиала Джамал — Простуда.
«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Юнг Гидеон — Травма, Кер Робин — Травма паха, Нганкам Йессик — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бавария»: Ульрайх Свен — Зюле Никлас, Павар Бенжамен, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Мюллер Томас, Сане Лерой, Толиссо Корентен, Чупо-Мотинг Эрик — Левандовски Роберт.

«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Виргевер Ник, Иттер Джанлука, Мэйерхофер Марко — Гризбек Себастьян, Дудзяк Жереми, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Сегин Пауль, Тиллманн Тимоти — Хргота Бранимир.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 39 очков.

За последние пять матчей «Бавария» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +5 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бавария»: 3.18 — 1.14, дома 3.00 — 0.91.
«Гройтер Фюрт»: 0.91 — 2.59, в гостях 0.82 — 3.64.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1 (коэффициенты 14.25 и 11.75 соответственно).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (4)» с коэффициентом 1.58.

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Все комментарии

Свeтозар
Свeтозар
вчера в 14:40
Ну что же, пожалуй можно говорить о небольшом кризисе в стане мюнхенского коллектива.... совершенно каким-то непонятным образом Бавария проиграла в минувшем туре чемпионата страны Бохуму 2:4, ну и затем последовала неуверенная игра команды уже на лига чемпионских просторах (лишь на последней минуте основного времени Бавария смогла увернуться от поражения в Австрии, в итоге скатали 1:1 с Зальцбургом..... хотя конечно же все ждали от Баварии победы на австрийской земле с счетом типа 4:1....).... букмекеры почти вообще не дают коэффициент на хозяев поляны, и пока победу хозяев можно заиграть только за кэф. (1.07) но и он скорей всего просядет ближе к матчу.... вот собственно я и решил обратить внимания на вариант ставки: ТМ(4,5) на Баварию.... Бавария достаточно часто забивает 4 мяча за поединок, но не более...... а учитывая не лучшей отрезок текущей мюнхенского коллектива, я и решил поставить на их низовой тотал.
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