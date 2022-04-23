Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 9.00.
Пропускают матч
«Гройтер Фюрт»: Бауэр Максимилиан — Перебор желтых карточек, Мэйерхофер Марко — Травма лодыжки, Кристиансен Макс — Карантин, Левелинг Джейми — Карантин, Сегин Пауль — Травма, Кер Робин — Травма паха, Нильсен Хавард — Травма.
«Байер»: Инкапье Пьеро — Перебор желтых карточек, Фосу-Менса Тимоти — Травма, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Андрих Роберт — Перебор желтых карточек, Беллараби Карим — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Аста Симон, Виллемс Йетро, Виргевер Ник, Иттер Джанлука — Гризбек Себастьян, Грин Джулиан, Левелинг Джейми, Рашль Тобиас, Тиллманн Тимоти — Хргота Бранимир.
«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Арангис Чарлес, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Паулиньо — Аларио Лукас, Шик Патрик.
Форма команд
На данный момент «фармацевты» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 35 очков.
За последние пять матчей «Байер» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -7 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Гройтер Фюрт»: 0.80 — 2.40, дома 0.87 — 1.73.
«Байер»: 2.27 — 1.43, в гостях 2.20 — 1.40.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 9.00.