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вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 9.00.

Пропускают матч

«Гройтер Фюрт»: Бауэр Максимилиан — Перебор желтых карточек, Мэйерхофер Марко — Травма лодыжки, Кристиансен Макс — Карантин, Левелинг Джейми — Карантин, Сегин Пауль — Травма, Кер Робин — Травма паха, Нильсен Хавард — Травма.

«Байер»: Инкапье Пьеро — Перебор желтых карточек, Фосу-Менса Тимоти — Травма, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Андрих Роберт — Перебор желтых карточек, Беллараби Карим — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Аста Симон, Виллемс Йетро, Виргевер Ник, Иттер Джанлука — Гризбек Себастьян, Грин Джулиан, Левелинг Джейми, Рашль Тобиас, Тиллманн Тимоти — Хргота Бранимир.



«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Арангис Чарлес, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Паулиньо — Аларио Лукас, Шик Патрик.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 35 очков.

За последние пять матчей «Байер» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -7 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гройтер Фюрт»: 0.80 — 2.40, дома 0.87 — 1.73.

«Байер»: 2.27 — 1.43, в гостях 2.20 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 9.00.