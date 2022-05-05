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«Кёльн» — «Вольфсбург» прогноз

вчера, 16:33
Кельн

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кёльн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 5.00.

Пропускают матч

«Кёльн»: Андерссон Себастьян — Травма.
«Вольфсбург»: Виллиам — Травма колена, Отавио Пауло — Травма колена, Вальдшмидт Лука — Травма лодыжки.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Кайнц Флориан, Любичич Деян, Озкан Салих, Ут Марк, Шкири Эльес — Модест Антони.

«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Баку Ридле, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс, Русийон Жером — Арнольд Максимилиан, Герхардт Янник, Шлагер Ксавер — Винд Йонас, Крузе Макс, Нмеча Лукас.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Вольфсбург» набрали соответственно 12 и 7 очков. Разница мячей +7 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Кёльн»: 1.59 — 1.44, дома 1.69 — 1.25.
«Вольфсбург»: 1.25 — 1.63, в гостях 1.06 — 2.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 1:0, 2:2, 3:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 1:0, 2:2, 3:1, 2:1).

«Вольфсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:0, 2:2, 3:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.60.

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