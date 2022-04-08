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«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» прогноз

вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.47. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 6.00.

Пропускают матч

«РБ Лейпциг»: Адамс Тайлер — Травма, Айдара Амаду — Травма колена, Поульсен Юссуф — Мышечная травма.
«Хоффенхайм»: Акпогума Кевин — Перебор желтых карточек, Бичакчич Эрмин — Травма колена, Пош Штефан — Простуда, Раум Давид — Перебор желтых карточек, Фогт Кевин — Перебор желтых карточек, Йон Марко — Травма плеча, Асллани Фисник — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Клостерманн Лукас, Орбан Вилли — Анхелиньо, Кампль Кевин, Лаймер Конрад, Форсберг Эмиль, Хенрикс Бенжамин — Нкунку Кристофер, Силва Андре.

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Нордтвейт Хавард, Пош Штефан, Ричардс Крис — Баумгартнер Кристоф, Бебу Ихлас, Кадержабек Павел, Крамарич Андрей, Самассеку Диадье, Штиллер Анжело — Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +9 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«РБ Лейпциг»: 2.18 — 1.11, дома 2.50 — 1.07.
«Хоффенхайм»: 1.79 — 1.50, в гостях 1.50 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:0, 0:1, 0:2, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 0:0, 0:1, 0:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.59.

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