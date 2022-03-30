1648665185

вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Унион»: Гиссельманн Нико — Травма, Хайнц Доминик — Травма, Озтюнали Левин — Простуда, Эндо Кеита — Травма.

«Кёльн»: Шауб Луис — Простуда.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Железные» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Унион» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -4 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Унион»: 1.22 — 1.41, дома 1.38 — 1.08.

«Кёльн»: 1.41 — 1.48, в гостях 1.31 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Унион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:0).

«Унион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.40.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.

2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.

3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».