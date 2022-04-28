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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена, Пино Йереми — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «желтая субмарина» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Вильярреал» и «Алавес» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -5 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Алавес»: 0.79 — 1.67, дома 0.81 — 1.13.

«Вильярреал»: 1.61 — 0.94, в гостях 0.94 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 27 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (5:2, 2:1, 3:1, 1:2, 4:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (5:2, 2:1, 3:1, 1:2, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.97.