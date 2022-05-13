Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетик». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 6.20.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.
Пропускают матч
«Атлетик»: Альварес Йерай — Травма, Де Маркос Оскар — Травма, Капа Андер — Травма, Нуньес Унаи — Травма, Сансет Ойан — Травма.
Форма команд
На данный момент «баски» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Красные» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Атлетик» и «Осасуна» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей 0 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Атлетик»: 1.14 — 0.97, дома 1.50 — 1.00.
«Осасуна»: 1.03 — 1.31, в гостях 1.11 — 1.28.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Осасуна» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 2:2, 1:0, 0:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева не пропустят — нет» с коэффициентом 1.80.