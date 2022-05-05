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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетик». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Атлетик»: Сансет Ойан — Травма, Вильялибре Асьер — Травма.

«Валенсия»: Тони Лато — Травма.

Форма команд

На данный момент «баски» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Атлетик» и «Валенсия» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей +2 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетик»: 1.21 — 1.00, дома 1.59 — 1.06.

«Валенсия»: 1.32 — 1.44, в гостях 1.24 — 1.65.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:2).

«Валенсия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 4.00.