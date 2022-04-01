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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 4.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.02.

Пропускают матч

«Бетис»: Силва Руй — Травма, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Гуардадо Андрес — Мышечная травма, Камараса Виктор — Травма, Тельо Кристиан — Мышечная травма, Фекир Набиль — Дисквалифицирован.

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья.

Форма команд

На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Красные» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Бетис» и «Осасуна» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -1 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бетис»: 1.72 — 1.21, дома 1.80 — 1.20.

«Осасуна»: 1.00 — 1.24, в гостях 1.07 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 марта), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«Бетис» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:3, 1:0, 0:2, 3:0, 0:0).

«Бетис» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 3:0, 2:0, 3:0, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:3, 1:0, 0:2, 3:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.95.