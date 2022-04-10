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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 7.30.

Пропускают матч

«Леванте»: Дуарте Оскар — Травма колена, Клер Карлос — Травма, Гомес Даниэль — Мышечная травма, де Фрутос Хорхе — Травма, Сольдадо Роберто — Травма.

«Барселона»: Дест Сержиньо — Травма колена, Пике Жерар — Мышечная травма, Роберто Серхи — Мышечная травма, Умтити Самюэль — Травма, Депай Мемфис — Мышечная травма, Фати Ансу — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 35 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Леванте» набрали соответственно 15 и 7 очков. Разница мячей +1 и +14 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Леванте»: 1.10 — 1.93, дома 1.27 — 1.47.

«Барселона»: 1.97 — 1.00, в гостях 1.67 — 1.07.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:0, 3:3, 1:0, 2:1, 3:1).

«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 3:3, 1:0, 2:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 7.30.