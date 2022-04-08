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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Осасуна». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.93. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Кике Барха — Мышечная травма.

«Алавес»: Лопес Хавьер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «красные» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Осасуна»: 1.00 — 1.33, дома 0.93 — 1.33.

«Алавес»: 0.80 — 1.73, в гостях 0.80 — 2.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Осасуна» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).

«Осасуна» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.93.