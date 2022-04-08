Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Осасуна» — «Алавес» прогноз

вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Осасуна». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.93. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Кике Барха — Мышечная травма.
«Алавес»: Лопес Хавьер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «красные» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Осасуна»: 1.00 — 1.33, дома 0.93 — 1.33.
«Алавес»: 0.80 — 1.73, в гостях 0.80 — 2.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Осасуна» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).

«Осасуна» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.93.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

ttd6d2deef4e
ttd6d2deef4e
вчера в 19:31
Футбольный клуб «Осасуна» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 