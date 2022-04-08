Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Осасуна». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.93. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 4.40.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.
Пропускают матч
«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Кике Барха — Мышечная травма.
«Алавес»: Лопес Хавьер — Мышечная травма.
Форма команд
На данный момент «красные» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 16 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -5.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Осасуна»: 1.00 — 1.33, дома 0.93 — 1.33.
«Алавес»: 0.80 — 1.73, в гостях 0.80 — 2.27.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Осасуна» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).
«Осасуна» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 0:1, 1:1, 0:1, 4:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.93.