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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.35.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.83.

Пропускают матч

«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Сильва Давид — Красная карточка, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.

«Барселона»: Пике Жерар — Мышечная травма, Роберто Серхи — Мышечная травма, Умтити Самюэль — Травма, Педри — Травма бедра, Фати Ансу — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Короли» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Реал Сосьедад» набрали соответственно 12 и 11 очков. Разница мячей +3 и +9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реал Сосьедад»: 1.00 — 0.94, дома 0.75 — 0.38.

«Барселона»: 1.94 — 1.03, в гостях 1.75 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 18 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:2, 1:6, 1:1, 2:1, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:2, 1:6, 1:1, 2:1, 1:0).

«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:2, 1:6, 1:1, 2:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.10.