Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.35.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.83.
Пропускают матч
«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Сильва Давид — Красная карточка, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.
«Барселона»: Пике Жерар — Мышечная травма, Роберто Серхи — Мышечная травма, Умтити Самюэль — Травма, Педри — Травма бедра, Фати Ансу — Травма бедра.
Форма команд
На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Короли» отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Барселона» и «Реал Сосьедад» набрали соответственно 12 и 11 очков. Разница мячей +3 и +9 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Реал Сосьедад»: 1.00 — 0.94, дома 0.75 — 0.38.
«Барселона»: 1.94 — 1.03, в гостях 1.75 — 1.13.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 18 апреля), а у «хозяев» лишь три.
Пять очных встреч
«Барселона» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:2, 1:6, 1:1, 2:1, 1:0).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:2, 1:6, 1:1, 2:1, 1:0).
«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:2, 1:6, 1:1, 2:1, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.10.