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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Валенсия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Валенсия»: Тони Лато — Травма бедра, Хиль Брайан — Ушиб.

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Хуан Крус — Травма, Кике — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «летучие мыши» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Красные» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 9. Разница мячей у обеих команд +3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Валенсия»: 1.39 — 1.42, дома 1.47 — 1.20.

«Осасуна»: 1.00 — 1.29, в гостях 1.07 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Валенсия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:1, 2:0, 4:1, 3:0, 4:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:4, 3:1, 1:1, 2:0, 3:1).

«Валенсия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 3:1, 1:1, 2:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.12.