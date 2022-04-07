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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена.

«Атлетик»: Агирресабала Хулен — Ушиб, Леке Иньиго — Травма бедра, Дани Гарсия — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «желтая субмарина» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Баски» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Атлетик» и «Вильярреал» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вильярреал»: 1.60 — 0.97, дома 2.33 — 0.93.

«Атлетик»: 1.17 — 0.97, в гостях 0.67 — 0.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:1, 1:1, 1:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.87.