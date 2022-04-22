Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.05.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.03.
Пропускают матч
«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.
Форма команд
На данный момент хозяева на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 0 очков.
За последние пять матчей «Ростов» и «Спартак» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.64 — 1.68, дома 1.77 — 1.77.
«Спартак»: 1.12 — 1.32, в гостях 0.75 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 0:1, 2:1, 1:4).
«Ростов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:3, 0:1, 2:1, 1:4).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.82.
Материалы по матчу
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