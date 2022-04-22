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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.03.

Пропускают матч

«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и «Спартак» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 1.64 — 1.68, дома 1.77 — 1.77.

«Спартак»: 1.12 — 1.32, в гостях 0.75 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 0:1, 2:1, 1:4).

«Ростов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:3, 0:1, 2:1, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.82.

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