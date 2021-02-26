«Аль-Масри» — «Керамика Клеопатра». Прогноз на матч чемпионата Египта (26.02.2021)

1614324568

сегодня, 10:29

26 февраля 2021 года в рамках очередного тура египетской Премьер-Лиги сыграют «Аль-Масри» и «Керамика Клеопатра». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе хозяев поля за коэффициентом 2.37. Также можно поставить на ничейный исход за 2.85 и на победу «Керамики» за 3.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Масри» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 21 пунктов. Команда забила 16 мячей и пропустила всего шесть раз.

«Керамика» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице, у клуба в активе 20 пунктов. В этом сезоне у «Керамики» 15 забитых мячей и 12 пропущенных. Это будет очень напряженный поединок.

Информация для ставок

● «Аль-Масри» не проигрывает пять матчей кряду

● «Керамика» выиграла два матча из последних пяти

● «Аль-Масри» выиграл два матча из пяти на своем поле

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что гол будет забит с 76 по 90 минуту матча за коэффициентом 2.40. Также букмекеры советуют присмотреться к ставке на точное количество голов в матче — 2-3 за коэффициентом 1.95.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».