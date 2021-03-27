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Албания — Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

сегодня, 01:13

Второй тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Албании сыграет на своем поле с Англией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.005.151.29
Лига Ставок 10.00 5.20 1.33
Фонбет 12.30 5.25 1.28
Мелбет 13.00 5.75 1.30

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех хозяев можно по 10. Ничейный результат котируется цифрой 5.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.

Форма команд

Обе команды одержали победы в первом туре и встречаются в этом поединке как лидеры группы. В первом матче квалификации сборная Албании минимально обыграла на выезде Андорру (1:0).

Сборная Англии подходит к этому поединку в отличном настроении. Команда готова в каждом матче добиваться максимального результата, чтобы досрочно оформить выход на ЧМ-2022. В первом матче Англия уверенно победила Сан-Марино (5:0).

Информация для ставок

  • Албания выиграла четыре матча подряд
  • Англия выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах
  • Англия выиграла все четыре последние встречи против албанцев
  • В трех из четырех матчей между сборными заходила ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

Считаем, что Англия добьется перевеса во втором тайме поединка. Рекомендуем взять победу сборной Англии во втором тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.63.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч Норвегия — Турция.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.42 1.96 1.88 1.52 2.57
Лига Ставок 2.95 1.41 1.98 1.84 1.56 2.45
Мелбет 2.06 1.89
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:20
Победа Англии
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