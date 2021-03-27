Албания — Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

Второй тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Албании сыграет на своем поле с Англией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех хозяев можно по 10. Ничейный результат котируется цифрой 5.3.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.
Форма команд
Обе команды одержали победы в первом туре и встречаются в этом поединке как лидеры группы. В первом матче квалификации сборная Албании минимально обыграла на выезде Андорру (1:0).
Сборная Англии подходит к этому поединку в отличном настроении. Команда готова в каждом матче добиваться максимального результата, чтобы досрочно оформить выход на ЧМ-2022. В первом матче Англия уверенно победила Сан-Марино (5:0).
Информация для ставок
- Албания выиграла четыре матча подряд
- Англия выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах
- Англия выиграла все четыре последние встречи против албанцев
- В трех из четырех матчей между сборными заходила ставка «обе забьют — нет»
Прогноз
Считаем, что Англия добьется перевеса во втором тайме поединка. Рекомендуем взять победу сборной Англии во втором тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.63.
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