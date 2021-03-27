Албания — Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

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сегодня, 01:13

Второй тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Албании сыграет на своем поле с Англией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех хозяев можно по 10. Ничейный результат котируется цифрой 5.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.

Форма команд

Обе команды одержали победы в первом туре и встречаются в этом поединке как лидеры группы. В первом матче квалификации сборная Албании минимально обыграла на выезде Андорру (1:0).

Сборная Англии подходит к этому поединку в отличном настроении. Команда готова в каждом матче добиваться максимального результата, чтобы досрочно оформить выход на ЧМ -2022. В первом матче Англия уверенно победила Сан-Марино (5:0).

Информация для ставок

Албания выиграла четыре матча подряд

Англия выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах

Англия выиграла все четыре последние встречи против албанцев

В трех из четырех матчей между сборными заходила ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

Считаем, что Англия добьется перевеса во втором тайме поединка. Рекомендуем взять победу сборной Англии во втором тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.63.

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