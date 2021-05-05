«Александрия» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (05.05.2021)

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сегодня, 00:35

В 25-м туре чемпионата Украины «Александрия» сыграет с претендентом на еврокубки «Колосом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Колос» в этом туре сыграет против команды не имеющей турнирных задач, поэтому является небольшим фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.22 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.42, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.2.

Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.1. Низовой исход матча стоит 1.75. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Александрия» проводит не самый лучший сезон, а последние туры так вообще превратились в формальность, поражение от «Руха» (1:2) тому подтверждение. Команда откровенно доигрывает сезон. И с нового сезона, скорее всего, получит нового главного тренера. Задачи на предстоящую игру неизвестны, поэтому очень сложно предположить в какой футбол будет играть команда Шарана с командой, претендующей на еврокубки.

Подопечные Костышина продолжают борьбу за Лигу Конференций и на финише чемпионата выдают неплохую серию без поражений: в последних турах взяли четыре очка с прямыми конкурентами за заветные путевки в Европу, сыграв с «Ворсклой» 3:0 и с «Десной» 2:2. На эту игру ожидается запредельная мотивация и есть надежда на очередные три очка в копилку.

Информация для ставок

Безпроигрышная серия «Колоса» насчитывает восемь игр

«Александрия» проиграла пять из шести последних поединков чемпионата

Все пять очных матчей команд в истории завершились с результатом «обе забьют»

«Колос» забивает в четырех матчах подряд

Прогноз

Ковалевский клуб мотивирован и будет играть только на победу с потерявшей турнирную мотивацию командой. «Колосу» по силам выполнить задачу, но легко не будет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой 0 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

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