«Алькоркон» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (25.04.2021)

«Алькоркон» играет против «Леганеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 25 апреля 2021 года.
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сегодня, 19:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.80, а на победу «Алькоркона» по 3.15.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Алькоркон» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 38 баллов. Команда выиграла десять матчей, восемь раз играла вничью и проиграла 17 игр. Клуб забил 27 голов и пропустил 37 мячей. В последних играх «Алькоркон» играет неплохо, клуб пытается выбраться из подвала турнирной таблицы, чтобы не вылететь.
«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице и набрал 58 пунктов. Команда выиграла 17 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. У клуба в активе 39 забитых мячей и 30 пропущенных. «Леганес» играет не лучшим образом в последних матчах, у команды есть реальный шанс выпасть из топ-6 в случае поражения, но если «Леганес» победит, есть неплохие шансы на участие в стыковых матчах.
Информация для ставок
● «Леганес» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Алькоркона» одно поражение в последних пяти матчах
● «Леганес» проиграл восемь матчей из 17 гостевых поединков в этом сезоне
Прогноз
Актуальная ставка на игру — победа «Леганеса» или ничья по 1.35. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 15 минуту матча по коэффициенту 3.65.
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