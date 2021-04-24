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«Алькоркон» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (25.04.2021)

вчера, 22:53

«Алькоркон» играет против «Леганеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 25 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.80, а на победу «Алькоркона» по 3.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Алькоркон» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 38 баллов. Команда выиграла десять матчей, восемь раз играла вничью и проиграла 17 игр. Клуб забил 27 голов и пропустил 37 мячей. В последних играх «Алькоркон» играет неплохо, клуб пытается выбраться из подвала турнирной таблицы, чтобы не вылететь.

«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице и набрал 58 пунктов. Команда выиграла 17 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. У клуба в активе 39 забитых мячей и 30 пропущенных. «Леганес» играет не лучшим образом в последних матчах, у команды есть реальный шанс выпасть из топ-6 в случае поражения, но если «Леганес» победит, есть неплохие шансы на участие в стыковых матчах.

Информация для ставок

● «Леганес» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Алькоркона» одно поражение в последних пяти матчах
● «Леганес» проиграл восемь матчей из 17 гостевых поединков в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Леганеса» или ничья по 1.35. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 15 минуту матча по коэффициенту 3.65.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Страсбур» — «Нант».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.70 2.22 1.41 2.98
Лига Ставок 1.63 2.20 1.37 2.95
Мелбет 1.38 2.94
1XBET 1.70 2.15 1.38 2.94 1.16 4.80
BetBoom 1.60 2.23 1.36 2.95 1.14 5.00
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