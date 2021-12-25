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«Лутон Таун» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

25 декабря 2021, 11:31

«Лутон Таун» примет «Бристоль Сити» в рамках 24-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лутон Таун». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа гостей в 5.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лутон Таун» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 баллов. У коллектива семь побед, восемь ничьих и семь поражений. «Лутон Таун» забил 31 гол и пропустил 27 мячей.

У «Бристоль Сити» в нынешнем сезоне 27 баллов и 18-я строчка в турнирной таблице. Английский коллектив выиграл семь встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в десяти поединках. У клуба 26 забитых и 35 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти
● «Лутон Таун» выиграл один матч из последних пяти
● У «Бристоль Сити» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Лутон Таун» не проиграет по коэффициенту 2.15. Хозяева могут забить 1-2 мяча и отобрать баллы у своего оппонента.

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shlomo
shlomo
25 декабря 2021 в 11:32
Хозяева не проиграют
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