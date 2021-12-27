КПР — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.12.2021)

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27 декабря 2021, 16:56

КПР примет «Борнмут» 27 декабря 2021 года. Этот матч пройдет в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Поединок состоится на стадионе «Киан Принс Фаундейшн». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Борнмут». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.55, а победа хозяев идёт по коэффициенту 2.80.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне КПР идет на пятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе этого клуба 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и шесть поражений. Английский коллектив забил 33 гола и пропустил 27 мячей. В последних играх КПР выглядит неплохо, несмотря на поражение от «Сток Сити» со счетом 0:2, команда собралась и выиграла у «Дерби Каунти» (2:1) и «Хаддерсфилда» (1:0).

«Борнмут» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 балла. У команды 12 побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 37 мячей и пропустил 20 голов. В последних турах «Борнмут» уступил «Мидлсбро» (0:1), а также проиграл «Блэкберн Роверс» (0:2), в третьей игре команда сыграла вничью (1:1) с «Фулхэмом».

Информация для ставок

«Борнмут» не может выиграть вот уже шесть игр кряду

КПР проиграл один матч из последних пяти

проиграл один матч из последних пяти У «Борнмута» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз