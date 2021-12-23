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«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

23 декабря 2021, 23:00

26 декабря 2021 года состоится матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», который пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Команды будут играть в рамках 19-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на полях Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.955.50
Фонбет 1.67 3.80 5.30
BetBoom 1.76 3.77 5.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.80, а победа гостей идёт по коэффициенту 4.80.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и пять поражений. Коллектив из Лондона забил 18 мячей и пропустил 19 голов. В последних встречах команда Антонио Конте сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), а также выиграла у «Норвича» (3:0) и одолела «Брентфорд» (2:0).

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и пять поражений. Клуб из Лондона забил 24 мяча и пропустил 24 гола. В последних встречах «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), одолел «Эвертон» (3:1) и уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти
  • «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Кристал Пэлас» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этой игре на то, что будет ничейный исход или победа «Кристал Пэлас» по коэффициенту 2.12. Ставка может сыграть, так как «Кристал Пэлас» неоднократно доказывал, что может хорошо играть против топ-команд. Коллектив из Лондона способен отобрать очки у именитого соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.50 1.84 2.04 1.47 2.81
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Gahi
Gahi
24 декабря 2021 в 08:11
Победа команды "Тоттенхэм" в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
24 декабря 2021 в 01:55
Победа «Тоттенхэма».
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