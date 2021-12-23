«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

26 декабря 2021 года состоится матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», который пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Команды будут играть в рамках 19-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на полях Великобритании.
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3 : 0
завершен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.80, а победа гостей идёт по коэффициенту 4.80.
В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и пять поражений. Коллектив из Лондона забил 18 мячей и пропустил 19 голов. В последних встречах команда Антонио Конте сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), а также выиграла у «Норвича» (3:0) и одолела «Брентфорд» (2:0).
«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и пять поражений. Клуб из Лондона забил 24 мяча и пропустил 24 гола. В последних встречах «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), одолел «Эвертон» (3:1) и уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1).
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти
- «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
- У «Кристал Пэлас» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этой игре на то, что будет ничейный исход или победа «Кристал Пэлас» по коэффициенту 2.12. Ставка может сыграть, так как «Кристал Пэлас» неоднократно доказывал, что может хорошо играть против топ-команд. Коллектив из Лондона способен отобрать очки у именитого соперника.