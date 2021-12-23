«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

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23 декабря 2021, 23:00

26 декабря 2021 года состоится матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», который пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Команды будут играть в рамках 19-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на полях Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.80, а победа гостей идёт по коэффициенту 4.80.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и пять поражений. Коллектив из Лондона забил 18 мячей и пропустил 19 голов. В последних встречах команда Антонио Конте сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), а также выиграла у «Норвича» (3:0) и одолела «Брентфорд» (2:0).

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и пять поражений. Клуб из Лондона забил 24 мяча и пропустил 24 гола. В последних встречах «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), одолел «Эвертон» (3:1) и уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти

«Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти

У «Кристал Пэлас» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этой игре на то, что будет ничейный исход или победа «Кристал Пэлас» по коэффициенту 2.12. Ставка может сыграть, так как «Кристал Пэлас» неоднократно доказывал, что может хорошо играть против топ-команд. Коллектив из Лондона способен отобрать очки у именитого соперника.