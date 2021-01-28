«Антверпен» — «Ваасланд-Беверен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (29.01.2021)

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28 января 2021, 10:39

23-й тур чемпионата Бельгии предлагает болельщикам интересный поединок, где «Антверпен» ждет в гости скромный «Ваасланд-Беверен».

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагает коэффициент на его победу – 1.4. Поверить в успех «Ваасланда-Беверена» предлагают с коэффициентом 7.0. Ничейный результат котируется 5.2.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.78. На ТМ 3 коэффициент немного больше — 2.04.

Форма команд

В прошлом туре «Антверпен» смог обыграть «Эйпен» в выездном матче (2:0), что позволило клубу выйти на второе место в турнирной таблице. Таким образом, можно сделать выводы, что команда правильно отреагировала на необязательное домашнее поражение от «Остенде» в позапрошлом туре (1:2). Команде совсем скоро также предстоит принимать участие в плей-офф Лиги Европы.

«Ваасланд-Беверен» продолжает играть без побед. После достойной ничьи с «Андерлехтом» (0:0) команда уступила на своем поле «Мехелену» (2:3). Это поражение сместило «Ваасланд-Беверен» на последнее место в таблице чемпионата Бельгии.

Информация для ставок

• «Ваасланд-Беверен» не может выиграть восемь матчей в чемпионате

• Только два из семи последних матчей «Антверпена» завершились исходом «обе забьют»

• «Антверпен» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ваасландом»

Прогноз

«Антверпен» постарается решить все свои задачи еще в первом тайме, играя в высокий прессинг, постарается найти ошибки аутсайдера. Предполагаем, что хозяева смогут выиграть первый тайм встречи. Поставить на победу «Антверпена» в первой половине встречи можно с коэффициентом 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.