1610528104

13 января 2021, 11:55

АПОЭЛ и АЕК сыграют 13 января в рамках перенесённого 15-го тура Первого дивизиона Кипра.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Никосия, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу АПОЭЛа по коэффициенту 2.50. Заключить пари на то, что выездную победу оформит АЕК , можно за 2.90, а ничья котируется в 3.25.

Обе команды в своих последних матчах не очень эффективны в нападении. Поэтому БК предлагает отличный и безопасный прогноз с возможным возвратом тотала больше (2,0) голов в матче с коэффициентом 1.53, меньше – 2.50.

Форма команд

АПОЭЛ на данный момент занимает непривычную для себя 10-ю позицию в турнирной таблице. В предыдущем туре команда добыла домашнюю победу над командой «Эрмис» (3:0).

АЕК занимает более высокую позицию в турнирной таблице (5), однако команда будет подходить к этому матчу в крайне плохом настроении. АЕК проиграл своим прямым конкурентам «Омонии» (0:3) и АЭЛ (1:3), также никто не ожидал поражения команде «Эносис» (1:2) в последнем туре.

Информация для ставок

• В очных встречах за последние 6 матчей команда хозяев ни разу не проиграла

• АПОЭЛ в тройке худших команд по забитым голам в чемпионате

• АЕК в тройке лучших команд по пропущенным голам этого сезона

Прогноз

АПОЭЛ , одержав победу в предыдущем туре, подходит в более поднятом настроении, чем АЕК , но для вторых слишком затянулась серия с поражениями, поэтому вряд ли они позволят себе ещё одну оплошность.

Предлагаем ставку на двойной исход матча Х2 с коэффициентом 1.53 на БК Фонбет.