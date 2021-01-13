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АПОЭЛ - АЕК: прогноз на матч Первого дивизиона Кипра (13.01.2021)

13 января 2021, 11:55

АПОЭЛ и АЕК сыграют 13 января в рамках перенесённого 15-го тура Первого дивизиона Кипра.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.272.99
Fonbet Live! 11.50 1.30 4.80
Лига ставок 2.46 3.15 2.85

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Никосия, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу АПОЭЛа по коэффициенту 2.50. Заключить пари на то, что выездную победу оформит АЕК, можно за 2.90, а ничья котируется в 3.25.

Обе команды в своих последних матчах не очень эффективны в нападении. Поэтому БК предлагает отличный и безопасный прогноз с возможным возвратом тотала больше (2,0) голов в матче с коэффициентом 1.53, меньше – 2.50.

Форма команд

АПОЭЛ на данный момент занимает непривычную для себя 10-ю позицию в турнирной таблице. В предыдущем туре команда добыла домашнюю победу над командой «Эрмис» (3:0).

АЕК занимает более высокую позицию в турнирной таблице (5), однако команда будет подходить к этому матчу в крайне плохом настроении. АЕК проиграл своим прямым конкурентам «Омонии» (0:3) и АЭЛ (1:3), также никто не ожидал поражения команде «Эносис» (1:2) в последнем туре.

Информация для ставок

• В очных встречах за последние 6 матчей команда хозяев ни разу не проиграла
АПОЭЛ в тройке худших команд по забитым голам в чемпионате
АЕК в тройке лучших команд по пропущенным голам этого сезона

Прогноз

АПОЭЛ, одержав победу в предыдущем туре, подходит в более поднятом настроении, чем АЕК, но для вторых слишком затянулась серия с поражениями, поэтому вряд ли они позволят себе ещё одну оплошность.

Предлагаем ставку на двойной исход матча Х2 с коэффициентом 1.53 на БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.272.99
Fonbet Live! 11.50 1.30 4.80
Лига ставок 2.46 3.15 2.85
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Все комментарии
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
13 января в 12:35
Если брать исход, то я тоже склоняюсь именно к ничье.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
13 января в 12:30, ред.
Скорее ничья 1-1
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
13 января в 12:17
АПОЭЛ меня, конечно, разочаровывает в этом сезоне, но АЕК Ларнака вряд ли выиграет с такой или ещё большей форой. Тут скорее 1X. Но матч сложен для прогноза, АПОЭЛ, если брать в целом, одна из самых забивных команд Кипра. В любом случае желаю вам удачи со ставками.
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
13 января в 12:13
Даже больше предположу...:))) счет будет 1:3
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
13 января в 12:06
Не особо уверен с этом, ввиду того, что это высшая лига Кипра, и матч двух сильных команд по меркам Кипра.
shlomo
shlomo
13 января в 11:57
Ну то что обе забьют у меня сомнений нет...
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