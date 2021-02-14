«Арсенал» — «Лидс»: прогноз на матч Премьер-Лиги (14.02.2021)

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сегодня, 10:36

«Арсенал» сыграет против «Лидса» в рамках 24-го тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Несмотря на тренерский гений Марсело Бьелсы, в этом поединке рекомендуется сделать ставку на то, что победит «Арсенал» с коэффициентом 1.93. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Лидса» в 4.10.

Форма команд

«Арсенал» находится на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ , у клуба 31 балл в активе. Микель Артета никак не может добиться от своего клуба достойной игры, хотя в нескольких матчах можно было заметить, как команда владеет мячом и пытается аккуратно доставить его в штрафную, в попытках забивать как можно больше голов и меньше пропускать. В матче против «Лидса» вряд ли удастся не пропустить. В этом сезоне «канониры» забили 27 мячей и пропустили 23 гола.

«Лидс» Марсело Бьелсы здорово ворвался в АПЛ в нынешнем сезоне. «Лидс» находится на десятой позиции и имеет в активе 32 пункта. Клуб забил 38 голов и пропустил столько же. «Лидс» — одна из самых веселых команд в Премьер-Лиге. Из-за своей открытости этот клуб можно забить четыре мяча и не выиграть матч. Поединок против «канониров» будет интересным зрелищем, украшением тура в АПЛ .

Информация для ставок

● «Лидс» выиграл три матча из последних пяти

● «Арсенал» не может победить три матча кряду

● «Лидс» забил 22 мяча в 11 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что будут голы в обоих таймах с коэффициентом 1.47. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что «Арсенал» выиграет хотя бы один тайм с коэффициентом 1.44.

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