«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (08.03.2021)

«Арсенал Тула» примет на своем поле московский «Локомотив». Этот поединок будет сыгран в рамках 21-го тура чемпионата России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.
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0 : 3
завершен
вчера, 14:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Локомотив», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на то, что победит «Арсенал» — коэффициент 3.50. С таким же коэффициентом букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход.
Форма команд
Тульский «Арсенал» — один из аутсайдеров сезона РПЛ. Клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице, у команды 14 очков. В этом сезоне «Арсенал» выиграл три матча, пять раз сыграл вничью и проиграл в 12 встречах. В последних матчах «канониров» не видно никакой игры, команда медленно, но верно идет к тому, чтобы вылететь в ФНЛ.
«Локомотив» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, у клуба 31 балл в активе. В нынешнем сезоне у московского клуба девять побед, четыре ничьих и семь поражений. У «железнодорожников» все еще есть шанс попасть в Лигу чемпионов, но для этого нужно побеждать в каждом матче.
Информация для ставок
- «Локомотив» выиграл всего два матча из последних пяти в РПЛ
- «Арсенал» не побеждает в РПЛ пять матчей кряду
- У «Арсенала» три победы в домашних матчах нынешнего сезона
Прогноз
Актуальная ставка на матч — 2-3 забитых мяча по коэффициенту 1.90.
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