«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (08.03.2021)

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вчера, 11:28

«Арсенал Тула» примет на своем поле московский «Локомотив». Этот поединок будет сыгран в рамках 21-го тура чемпионата России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Локомотив», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на то, что победит «Арсенал» — коэффициент 3.50. С таким же коэффициентом букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход.

Форма команд

Тульский «Арсенал» — один из аутсайдеров сезона РПЛ . Клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице, у команды 14 очков. В этом сезоне «Арсенал» выиграл три матча, пять раз сыграл вничью и проиграл в 12 встречах. В последних матчах «канониров» не видно никакой игры, команда медленно, но верно идет к тому, чтобы вылететь в ФНЛ .

«Локомотив» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, у клуба 31 балл в активе. В нынешнем сезоне у московского клуба девять побед, четыре ничьих и семь поражений. У «железнодорожников» все еще есть шанс попасть в Лигу чемпионов, но для этого нужно побеждать в каждом матче.

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл всего два матча из последних пяти в РПЛ

«Арсенал» не побеждает в РПЛ пять матчей кряду

пять матчей кряду У «Арсенала» три победы в домашних матчах нынешнего сезона

Прогноз

Актуальная ставка на матч — 2-3 забитых мяча по коэффициенту 1.90.

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