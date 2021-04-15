«Арсенал» — «Тамбов». Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

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вчера, 23:09

Тульский «Арсенал» сыграет против «Тамбова» в рамках очередного тура РПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.50.

Форма команд

«Арсенал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 баллов. В нынешнем сезоне у этой команды пять побед, пять ничьих и 15 поражений. Клуб забил 20 мячей и пропустил 42 гола. В последних играх «Арсенал» играет далеко не лучшим образом и теряет очки практически в каждом матче.

У «Тамбова» большие проблемы не только с игрой, но и с финансами. Команда может исчезнуть, если вылетит в ФНЛ . Клуб набрал 13 баллов и расположился на 16-й строчке в таблице. В активе этой команды три победы, четыре ничьих и 18 поражений. Клуб забил 15 голов и пропустил 46 мячей.

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл три игры из последних пяти

«Тамбов» не может выиграть восемь игр кряду во всех турнирах

«Тамбов» пропустил 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше 1.5 по коэффициенту 1.19. Также можно поставить на ничью или победу «Арсенала» по 1.02.

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