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«Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2021)

сегодня, 15:41

«Астон Вилла» примет «Эвертон» в рамках очередного тура Премьер-Лиги в Англии 13 мая. Букмекеры БК Фонбет оценили шансы команд в грядущем противостоянии и представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.492.57
Лига Ставок 3.05 3.30 2.44
Мелбет 3.26 3.37 2.34
1XBET 3.05 3.44 2.52
BetBoom 3.06 3.36 2.45

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Эвертон». Поставить на победу «ирисок» можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу «Астон Виллы» за 2.80.

Форма команд

«Астон Вилла» набрала 48 пунктов в нынешнем сезоне, команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Бирмингема 14 побед, шесть ничьих и 14 поражений. В последних поединках «Вилла» показывает футбол не лучшего качества, команда часто теряет очки и рискует провалиться и в мате против «Эвертона».

«Ириски» здорово начали этот сезон, но к концу чемпионата команда стала показывать плохой футбол. Клуб набрал 55 пунктов и идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «Эвертона» 16 побед, семь ничьих и 11 поражений. В последних поединках «Эвертон» играет неплохо, команда часто набирает очки и все еще может попасть в еврокубки, но для этого нужно побеждать в оставшихся матчах.

Информация для ставок

  • «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
  • «Астон Вилла» проиграла три поединка из последних пяти
  • «Эвертон» забил всего пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на ничью или победу «Эвертона» за 1.45.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Стандард» — «Мехелен».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.40 2.06 1.85 1.61 2.45
Лига Ставок 2.47 1.55 1.76 2.07
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 2.91 1.40 1.25 3.75 1.56 2.38
BetBoom 2.44 1.59 1.76 2.13 1.41 3.01
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