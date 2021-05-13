«Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2021)

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сегодня, 15:41

«Астон Вилла» примет «Эвертон» в рамках очередного тура Премьер-Лиги в Англии 13 мая. Букмекеры БК Фонбет оценили шансы команд в грядущем противостоянии и представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Эвертон». Поставить на победу «ирисок» можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу «Астон Виллы» за 2.80.

Форма команд

«Астон Вилла» набрала 48 пунктов в нынешнем сезоне, команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Бирмингема 14 побед, шесть ничьих и 14 поражений. В последних поединках «Вилла» показывает футбол не лучшего качества, команда часто теряет очки и рискует провалиться и в мате против «Эвертона».

«Ириски» здорово начали этот сезон, но к концу чемпионата команда стала показывать плохой футбол. Клуб набрал 55 пунктов и идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «Эвертона» 16 побед, семь ничьих и 11 поражений. В последних поединках «Эвертон» играет неплохо, команда часто набирает очки и все еще может попасть в еврокубки, но для этого нужно побеждать в оставшихся матчах.

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

«Астон Вилла» проиграла три поединка из последних пяти

«Эвертон» забил всего пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на ничью или победу «Эвертона» за 1.45.

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