«Атлетико» — «Алавес» прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

«Атлетико» примет «Алавес» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок на полях Испании.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
«Атлетико» считается фаворитом этого матча. На победу клуба из Мадрида можно поставить по коэффициенту 1.37. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход — 4.60. Букмекеры предлагают поставить на то, что оба клуба забьют по 3.00.
Форма команд
«Атлетико» очень хорошо начал этот сезон, выигрывая все свои матчи, в то время как остальные топовые команды проигрывали поединки. Сейчас у мадридского клуба не все так хорошо, «Атлетико» растерял свое преимущество в 12 баллов над «Реалом» и «Барселоной», теперь отрыв от второго места составляет всего четыре балла. Клуб находится на первой строчке и имеет в активе 63 балла. «Атлетико» выиграл 19 матчей, шесть раз играл вничью и проиграл два поединка. Команда забила 50 голов и пропустила 18 мячей.
«Алавес» — это одна из худших команд лиги. Эта команда набрала 23 пункта и находится на 18-й строчке в чемпионате. Клуб выиграл пять поединков, восемь раз играл вничью и проиграл 14 матчей. «Алавес» забил 23 гола и пропустил 43 мяча. В последних поединках у «Алавеса» большие проблемы, эта команда не побеждает несколько матчей кряду.
Информация для ставок
● «Атлетико» не проигрывает четыре матча кряду
● «Алавес» не побеждает в Примере пять матчей кряду
● «Атлетико» забил пять голов в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа «Атлетико» и ТБ (2.5) по коэффициенту 2.70. В поединке можно поставить на то, что будет пенальти по коэффициенту 2.80.
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