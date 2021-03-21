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«Атлетико» — «Алавес» прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

сегодня, 01:36

«Атлетико» примет «Алавес» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок на полях Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.364.8311.95
Лига Ставок 1.37 4.70 10.00
Фонбет 1.35 4.60 11.00
Мелбет 1.38 4.90 11.50
Pin-Up.ru 1.36 4.80 12.20

Ставки букмекеров

«Атлетико» считается фаворитом этого матча. На победу клуба из Мадрида можно поставить по коэффициенту 1.37. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход — 4.60. Букмекеры предлагают поставить на то, что оба клуба забьют по 3.00.

Форма команд

«Атлетико» очень хорошо начал этот сезон, выигрывая все свои матчи, в то время как остальные топовые команды проигрывали поединки. Сейчас у мадридского клуба не все так хорошо, «Атлетико» растерял свое преимущество в 12 баллов над «Реалом» и «Барселоной», теперь отрыв от второго места составляет всего четыре балла. Клуб находится на первой строчке и имеет в активе 63 балла. «Атлетико» выиграл 19 матчей, шесть раз играл вничью и проиграл два поединка. Команда забила 50 голов и пропустила 18 мячей.

«Алавес» — это одна из худших команд лиги. Эта команда набрала 23 пункта и находится на 18-й строчке в чемпионате. Клуб выиграл пять поединков, восемь раз играл вничью и проиграл 14 матчей. «Алавес» забил 23 гола и пропустил 43 мяча. В последних поединках у «Алавеса» большие проблемы, эта команда не побеждает несколько матчей кряду.

Информация для ставок

● «Атлетико» не проигрывает четыре матча кряду
● «Алавес» не побеждает в Примере пять матчей кряду
● «Атлетико» забил пять голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Атлетико» и ТБ (2.5) по коэффициенту 2.70. В поединке можно поставить на то, что будет пенальти по коэффициенту 2.80.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.69 2.29
Лига Ставок 2.23 1.66 1.67 2.22
Мелбет 1.75 2.26
Pin-Up.ru 2.27 1.66 1.68 2.24 1.36 3.25
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