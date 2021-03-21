«Атлетико» — «Алавес» прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

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сегодня, 01:36

«Атлетико» примет «Алавес» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок на полях Испании.

Ставки букмекеров

«Атлетико» считается фаворитом этого матча. На победу клуба из Мадрида можно поставить по коэффициенту 1.37. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход — 4.60. Букмекеры предлагают поставить на то, что оба клуба забьют по 3.00.

Форма команд

«Атлетико» очень хорошо начал этот сезон, выигрывая все свои матчи, в то время как остальные топовые команды проигрывали поединки. Сейчас у мадридского клуба не все так хорошо, «Атлетико» растерял свое преимущество в 12 баллов над «Реалом» и «Барселоной», теперь отрыв от второго места составляет всего четыре балла. Клуб находится на первой строчке и имеет в активе 63 балла. «Атлетико» выиграл 19 матчей, шесть раз играл вничью и проиграл два поединка. Команда забила 50 голов и пропустила 18 мячей.

«Алавес» — это одна из худших команд лиги. Эта команда набрала 23 пункта и находится на 18-й строчке в чемпионате. Клуб выиграл пять поединков, восемь раз играл вничью и проиграл 14 матчей. «Алавес» забил 23 гола и пропустил 43 мяча. В последних поединках у «Алавеса» большие проблемы, эта команда не побеждает несколько матчей кряду.

Информация для ставок

● «Атлетико» не проигрывает четыре матча кряду

● «Алавес» не побеждает в Примере пять матчей кряду

● «Атлетико» забил пять голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Атлетико» и ТБ (2.5) по коэффициенту 2.70. В поединке можно поставить на то, что будет пенальти по коэффициенту 2.80.

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