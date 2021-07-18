«Атлетико Гойаниенсе» — «Палмейрас». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.07.2021)

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вчера, 11:16

«Атлетико» примет «Палмейрас» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Палмейрас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45, а на победу хозяев поля по 3.85.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне набрал 15 баллов и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять забитых и столько же пропущенных мячей. Клуб неплохо проявил себя в последних поединках, «Атлетико» играет очень даже хорошо, учитывая свой скромный статус. Поединок против «Палмейраса» покажет, сможет ли эта команда выбраться из середины таблицы.

«Палмейрас» — король Бразилии, недавно команда подписала игрока «Барселоны». Команда набрала 25 пунктов и находится на первой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, один раз играл вничью и проиграл в двух матчах. У клуба в активе 21 забитый и 12 пропущенный мячей. В последних матчах «Палмейрас» выглядит отлично, у клуба серия без поражений. «Палмейрас» — очевидный фаворит этого противостояния.

Информация для ставок

● «Атлетико» забил четыре мяча в последних пяти матчах

● «Палмейрас» побеждает в шести матчах подряд

● «Атлетико» не проигрывает три матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — фора (-1) «Палмейраса» по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.17.