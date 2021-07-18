«Атлетико Гойаниенсе» — «Палмейрас». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.07.2021)

«Атлетико» примет «Палмейрас» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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0 : 3
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Палмейрас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45, а на победу хозяев поля по 3.85.
Форма команд
«Атлетико» в нынешнем сезоне набрал 15 баллов и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять забитых и столько же пропущенных мячей. Клуб неплохо проявил себя в последних поединках, «Атлетико» играет очень даже хорошо, учитывая свой скромный статус. Поединок против «Палмейраса» покажет, сможет ли эта команда выбраться из середины таблицы.
«Палмейрас» — король Бразилии, недавно команда подписала игрока «Барселоны». Команда набрала 25 пунктов и находится на первой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, один раз играл вничью и проиграл в двух матчах. У клуба в активе 21 забитый и 12 пропущенный мячей. В последних матчах «Палмейрас» выглядит отлично, у клуба серия без поражений. «Палмейрас» — очевидный фаворит этого противостояния.
Информация для ставок
● «Атлетико» забил четыре мяча в последних пяти матчах
● «Палмейрас» побеждает в шести матчах подряд
● «Атлетико» не проигрывает три матча кряду
Прогноз
Актуальная ставка на игру — фора (-1) «Палмейраса» по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.17.