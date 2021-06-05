Австрия – Словакия. Прогноз международного товарищеского матча (06.06.2021)

1622913175

сегодня, 20:12

Интересную встречу двух команд подарит нам товарищеский поединок, где Австрия принимает на своем поле сборную Словакии.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.64.

Победа сборной Словакии оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

Сборная Австрии не показывает стабильных выступлений, которых ждут болельщики. Сейчас команда набрала четыре очка из девяти возможных в квалификации к ЧМ -2022 и идет на четвертом месте в группе. В последнем матче Австрия проиграла Англии (0:1), а немного ранее крупно проиграла на своем поле Дании (0:4).

Словакия никогда не хватала звезд с неба, команда показывает довольно средние результаты, однако не проигрывает уже несколько матчей. В товарищеской встрече с Австрией у коллектива есть возможность проверить свои силы, чтобы потом внести изменения, которые улучшат результаты сборной. Последние два матча Словакия сыграла вничью с Болгарией (1:1) и обыграла минимально сборную России (2:1).

Информация для ставок

• Австрия проиграла два матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а Словакия уступила в трех поединках

• Семь из восьми домашних поединков Австрии заканчивались исходом «обе забьют»

• Три из четырех последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• Австрия и Словакия выиграли по одному матчу друг у друга, а еще две встречи закончились ничейными результатами

Прогноз

Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.

Ранее букмекеры предлагали ставку 1.6 на победу «Форталезы» в матче с «Интернасьоналом».