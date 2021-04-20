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«Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

вчера, 14:23

В 30-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к одному из открытий этого сезона «Айнтрахту». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» не смог воспользоваться поражением прямого конкурента «Вольфсбурга» и разгромно уступил свой матч против «Боруссии» М (0:4). Тем не менее команда идет на четвертом месте и отстает от третьей позиции всего на одно очко. В ближайших матчах решится судьба бронзовых медалей, ведь туров до конца сезона осталось очень мало. В позапрошлом туре «Айнтрахт» обыграл «Вольфсбург» (4:3).

«Аугсбург» располагается в середине турнирной таблицы и находится в безопасности от зоны вылета. Коллектив старается достойно доиграть сезон и начать подготовку к следующему розыгрышу Бундеслиги. В последних двух турах «Аугсбург» набрал всего одно очко. Команда проиграла главному аутсайдеру чемпионата «Шальке» (0:1) и разошлась миром с «Арминией» (0:0).

Информация для ставок

• «Айнтрахт» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате из пяти матчей
• «Аугсбург» проиграл семь выездных матчей из последних десяти встреч в Бундеслиге
• Семь из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Айнтрахт» выиграл две последние встречи у «Аугсбурга»

Прогноз

«Айнтрахт» борется за медали чемпионата Германии, поэтому команда приложит все усилия, чтобы добыть три очка в матче с не самым мотивированным соперником. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 2.13 1.79
Лига Ставок 2.42 1.57
Мелбет 2.99 1.37
1XBET 4.20 1.19 1.83 2.09 2.01 1.78
BetBoom 6.14 1.13 3.15 1.38 2.47 1.57
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STVA 1
STVA 1
вчера в 14:27
Хозяева фавориты
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