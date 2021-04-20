«Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

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вчера, 14:23

В 30-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к одному из открытий этого сезона «Айнтрахту». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» не смог воспользоваться поражением прямого конкурента «Вольфсбурга» и разгромно уступил свой матч против «Боруссии» М (0:4). Тем не менее команда идет на четвертом месте и отстает от третьей позиции всего на одно очко. В ближайших матчах решится судьба бронзовых медалей, ведь туров до конца сезона осталось очень мало. В позапрошлом туре «Айнтрахт» обыграл «Вольфсбург» (4:3).

«Аугсбург» располагается в середине турнирной таблицы и находится в безопасности от зоны вылета. Коллектив старается достойно доиграть сезон и начать подготовку к следующему розыгрышу Бундеслиги. В последних двух турах «Аугсбург» набрал всего одно очко. Команда проиграла главному аутсайдеру чемпионата «Шальке» (0:1) и разошлась миром с «Арминией» (0:0).

Информация для ставок

• «Айнтрахт» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате из пяти матчей

• «Аугсбург» проиграл семь выездных матчей из последних десяти встреч в Бундеслиге

• Семь из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Айнтрахт» выиграл две последние встречи у «Аугсбурга»

Прогноз

«Айнтрахт» борется за медали чемпионата Германии, поэтому команда приложит все усилия, чтобы добыть три очка в матче с не самым мотивированным соперником. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.