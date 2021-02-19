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«Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

вчера, 20:20

В 22-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Айнтрахту». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.124.441.80
Fonbet 4.00 4.30 1.77
Мелбет 4.14 4.50 1.81
Лига ставок 3.90 4.40 1.77
Pin-up 4.05 4.40 1.79
BetBoom 4.05 4.40 1.79

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.76. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать за 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.33.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» в прошлом туре Бундеслиги в тяжелых погодных условиях сыграла вничью с «Арминией» (3:3). Данный результат не должен вводить в заблуждение всех поклонников немецкого футбола, у «Баварии» всё хорошо. Кроме ничейного результата в последнем туре, команда выиграла подряд несколько матчей и уверенно лидирует в Бундеслиге.

Гораздо интереснее сейчас наблюдать за «Айнтрахтом» из Франкфурта. Коллектив удерживает третью позицию, хоть и отстает от лидера на 10 очков. Команда последний раз проигрывала в чемпионате Германии еще в декабре 2020 года. В последних двух матчах «Айнтрахт» победил «Кельн» (2:0) и «Хофенхайм» (3:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает шесть матчей в чемпионате подряд.
  • «Айнтрахт» не проигрывает в Бундеслиге уже 10 матчей.
  • Четыре из пяти матчей команд во Франкфурте закончились тоталом больше 2.5 мячей.
  • «Айнтрахт» забивает в двенадцати домашних матчах подряд.

Прогноз

«Айнтрахт» на данный момент является той командой, которая может отобрать очки у чемпиона Германии. Команда находится в потрясающей форме и особенно сильна дома. Рискнем предположить, что коллективы не выявят победителя в этом матче. Сделать ставку на ничью можно с коэффициентом 4.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.124.441.80
Fonbet 4.00 4.30 1.77
Мелбет 4.14 4.50 1.81
Лига ставок 3.90 4.40 1.77
Pin-up 4.05 4.40 1.79
BetBoom 4.05 4.40 1.79
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:22
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Бавария»
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