«Барселона» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (13.02.2021)

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сегодня, 17:03

«Барселона» принимает «Алавес» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Барселоны» и дают коэффициент на такой исход 1.30, ничья идет за 6.00, а победа «Алавеса» за 10.00. Это будет очень тяжелый поединок для гостей, но иногда «Алавес» может удивлять — матч будет интересным.

Форма команд

«Барселона» находится на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, у команды Рональда Кумана 43 балла в активе. Каталонский суперклуб отстает от идущего на втором месте «Реала» всего на три очка. В прошлом матче каталонцы проиграли «Севилье» в Кубке Испании, это был первый полуфинальный матч, у «сине-гранатовых» все еще есть шансы. В Примере клуб давно не знает поражений.

«Алавес» находится на 16-й строчке в турнирной таблице, у клуба 22 пункта в активе. В нынешнем сезоне команда не показывает того футбола, который так ждали болельщики. Свой последний поединок «Алавес» выиграл у «Вальядолида» со счетом 1:0.

Информация для ставок

«Барселона» забила 44 гола в нынешнем сезоне Примеры — лучший показатель в чемпионате

«Барселона» выиграла пять матчей кряду

«Алавес» выиграл лишь один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» — коэффициент 1.83.

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