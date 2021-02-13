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«Барселона» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (13.02.2021)

сегодня, 17:03

«Барселона» принимает «Алавес» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.306.0510.75
Fonbet 1.30 6.00 10.00
Мелбет 1.33 6.15 9.80
Лига ставок 1.31 6.40 10.00

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Барселоны» и дают коэффициент на такой исход 1.30, ничья идет за 6.00, а победа «Алавеса» за 10.00. Это будет очень тяжелый поединок для гостей, но иногда «Алавес» может удивлять — матч будет интересным.

Форма команд

«Барселона» находится на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, у команды Рональда Кумана 43 балла в активе. Каталонский суперклуб отстает от идущего на втором месте «Реала» всего на три очка. В прошлом матче каталонцы проиграли «Севилье» в Кубке Испании, это был первый полуфинальный матч, у «сине-гранатовых» все еще есть шансы. В Примере клуб давно не знает поражений.

«Алавес» находится на 16-й строчке в турнирной таблице, у клуба 22 пункта в активе. В нынешнем сезоне команда не показывает того футбола, который так ждали болельщики. Свой последний поединок «Алавес» выиграл у «Вальядолида» со счетом 1:0.

Информация для ставок

  • «Барселона» забила 44 гола в нынешнем сезоне Примеры — лучший показатель в чемпионате
  • «Барселона» выиграла пять матчей кряду
  • «Алавес» выиграл лишь один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» — коэффициент 1.83.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Картахена» — «Райо Вальекано».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.306.0510.75
Fonbet 1.30 6.00 10.00
Мелбет 1.33 6.15 9.80
Лига ставок 1.31 6.40 10.00
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sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:30
Поздно пить Боржоми)
shlomo
shlomo
сегодня в 17:07
Барса уже должна прийти в себя....
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