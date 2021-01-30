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«Барселона» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (31.01.2021)

30 января 2021, 18:10

«Барселона» в очередной раз встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.807.07
Fonbet Live! 1.05 12.00 100.00
Мелбет 1.46 4.86 7.07
Лига ставок 1.52 5.00 6.20

Ставки букмекеров

Несмотря на победную серию «Атлетика», букмекеры считают, что выгоднее будет поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.40. Ничейный исход оценивают в 5.05.

Форма команд

«Барселона» не самым лучшим образом открыла сезон Примеры, но сейчас у команды Рональда Кумана хорошая серия. Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице и имеют в активе 37 пунктов. Свой последний матч команда голландского тренера выиграла со счетом 2:1.

«Атлетик» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 24 балла, но главное не это. Команда уже выиграла Суперкубок Испании, а также продвинулась в Кубке Испании. Также у клуба отличная серия из побед, что может доставить «Барселоне» много проблем.

Информация для ставок

● «Барселона» забила 39 мячей в нынешнем сезоне — лучший показатель в Лиге

● «Атлетик» выиграл пять последних матчей

● «Барселона» не проигрывает в Ла Лиге девять матчей кряду

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на победу любой из команд с разницей в два мяча за коэффициентом 3.84. Матчи между этими командами всегда очень зрелищные и интересные, их смотреть одно удовольствие. Также в этих поединках всегда бывает обилие голов.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сампдория» — «Ювентус».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.807.07
Fonbet Live! 1.05 12.00 100.00
Мелбет 1.46 4.86 7.07
Лига ставок 1.52 5.00 6.20
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shlomo
shlomo
30 января в 18:26
Пора бы Барсе встряхнуться и показать достойную игру...
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