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«Барселона» — «Севилья». Прогноз на матч Кубка Испании (03.03.2021)

вчера, 06:34

«Барселона» дома проведёт ответный матч Кубка Испании против «Севильи». В первой игре каталонский клуб уступил со счетом 0:2. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на ответную встречу.

Испания. Кубок 2020/2021
Барселона
Севилья
3 : 0
завершен в доп. время
вчера, 23:00
0 - 2
Первый матч
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.656.03
Fonbet Live! 1.05 12.00 100.00
Мелбет 1.48 5.28 6.09
Лига ставок 1.48 4.60 6.40

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона», на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.54. Ничейный исход встречи котируется в 4.50. Победа «Севильи» оценивается в 6.00.

Форма команд

«Барселона» занимает вторую строчку в Примере. Клуб набрал 53 очка. Недавно «Барселона» и «Севилья» играли матч в чемпионате, где сильнее оказалась каталонская команда. Подопечные Рональда Кумана использовали новую схему с пятью защитниками, которая была сюрпризом для «нервионцев». В нынешнем сезоне «Барселона» забила 55 голов и пропустила 22 мяча, по числу забитых мячей «сине-гранатовые» являются лидером чемпионата.

«Севилья » занимает четвертую строчку в Примере. Клуб набрал 48 баллов. «Севилья» очень долго шла без поражений, пока не уступила «Барселоне». В первом матче Кубка Испании «Севилья» победила каталонский клуб 2:0. Андалусийцы забили 34 гола и пропустили 18 мячей в рамках Примеры. Меньше «Севильи» в этом сезоне пропускает только «Атлетико».

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла всего один матч из последних пяти
  • «Барселона» не проигрывает в последних пяти встречах
  • «Барселона» забила 32 гола в 13 домашних матчах этого сезона — лучший показатель в Примере

Прогноз

Матчи с участием этих клубов всегда отличаются обилием забитых мячей. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на гол с 46 по 60 минуту, с коэффициентом 2.40. Также можно поставить на то, что в этом матче будет 4-5 забитых мячей, по коэффициенту 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.656.03
Fonbet Live! 1.05 12.00 100.00
Мелбет 1.48 5.28 6.09
Лига ставок 1.48 4.60 6.40
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shlomo
shlomo
вчера в 12:56
Барса выиграет малой кровью
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