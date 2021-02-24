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«Бавария» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2021)

сегодня, 22:16

В 23-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Кельн» Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.3714.35
Fonbet 1.19 7.30 14.00
Мелбет 1.21 8.60 13.50
Лига ставок 1.20 7.20 12.00
Pin-up 1.21 7.20 13.50
BetBoom 1.21 7.25 13.61

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу «Баварии» принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.18. Рискнуть и поставить на победу «Кельна» можно за 13.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7,4.

Форма команд

«Бавария» в последних матчах чемпионата немного сдала позиции и заработала лишь одно очко в двух встречах. Серьезные опасения болельщиков развеяла выездная победа в Лиге Чемпионов против «Лацио» (4:1). Матч с одним из аутсайдеров станет хорошей возможностью для чемпиона страны укрепить свое лидерство в Бундеслиге.

«Кельн» находится очень близко к зоне вылета, имея запас всего в три пункта. Команда играет нестабильно и чередует поражения с победами.

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 22 матчей.
  • «Кельн» проиграл четыре из шести выездных последних матчей.
  • «Бавария» выиграла шесть последних встреч у «Кельна».

Прогноз

«Бавария» близко подпустила к себе «РБ Лейпциг» в турнирной таблице, поэтому рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что хозяева выиграют оба тайма в этом поединке. Коэффициент на такой исход составляет 2.21.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Яблонец» — «Словацко».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.3714.35
Fonbet 1.19 7.30 14.00
Мелбет 1.21 8.60 13.50
Лига ставок 1.20 7.20 12.00
Pin-up 1.21 7.20 13.50
BetBoom 1.21 7.25 13.61
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