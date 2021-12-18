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«Эйпен» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.12.2021)

18 декабря 2021, 11:39

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Бельгии. «Эйпен» ждет в гости «Шарлеруа». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Эйпен
Шарлеруа
0 : 4
завершен
19 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.742.33
Фонбет 2.95 3.60 2.30
BetBoom 2.95 3.60 2.25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Эйпена» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Форма команд

«Эйпен» выиграл только один поединок из пяти последних в чемпионате. Коллектив находится на десятом месте и имеет одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (30:30). В последних двух матчах чемпионата «Эйпен» проиграл на выезде «Антверпену» (2:4), а ранее обыграл на своем поле «Беерсхот-Вилрийк» (1:0).

«Шарлеруа» занимает только седьмое место — 29 набранных очков. В прошлой игре «Шарлеруа» проиграл «Генку» (2:4), а ранее обыграл на своем «Остенде» (1:0).

Информация для ставок

• Девять из десяти последних выездных матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Эйпен» проиграл только три матча из последних десяти на своем стадионе
• «Шарлеруа» выиграл четыре из семи последних матчей с «Эйпеном»

Прогноз

Команды показывают нестабильные результаты, и предсказать победителя в этой встрече довольно сложно. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.76 2.12
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Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 15:55
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
18 декабря 2021 в 12:25
Гости не проиграют....
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