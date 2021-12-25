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«Кортрейк» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

25 декабря 2021, 00:54

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 21-й тур высшей лиги Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Антверпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Кортрейк
Антверпен
- : -
матч перенесен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Антверпен». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Кортрейка» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Антверпен» находится в группе лидеров чемпионата Бельгии и старается не выпадать из первой четверки. Команда занимает третью позицию, имея в активе 37 очков, что на девять баллов меньше. «Антверпен» провалил групповой этап Лиги Европы и теперь может сконцентрироваться исключительно на внутреннем первенстве во второй половине сезона. В прошлом поединке чемпионата Бельгии «Антверпен» сыграл вничью с «Гентом» (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Эйпен» (4:2).

«Кортрейк» идет в зоне плей-офф и занимает седьмое место, набрав 31 балл. Коллектив выдает максимальный результат в последних трех матчах чемпионата, смог заработать девять очков, но на днях уступил в Кубке Бельгии «Андерлехту» (0:3), таким образом покинув турнир. Последние два поединка «Кортрейка» в высшей лиге Бельгии завершились победами над «Остенде» и «Серен Юнайтед» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Кортрейка» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Антверпен» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Кортрейк» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Антверпеном»
  • Три из четырех поединков за последнее время на стадионе «Кортрейка» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кортрейк» набрал хороший ход и обыграть команду на ее стадионе удается далеко не всем коллективам. Предполагаем, что в матче не будет выявлен победитель. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.79 1.64 2.29
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Gahi
Gahi
25 декабря 2021 в 08:31
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
25 декабря 2021 в 01:03
Кортрейк победит.
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