«Мехелен» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2021)

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25 декабря 2021, 11:27

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит болельщикам 21-й тур чемпионата Бельгии. «Мехелен» ждет в гости «Серен Юнайтед». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.69. Победа «Серен Юнайтед» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.28. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Серен Юнайтед» идет в зоне вылета, находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Коллектив не может оказать конкуренцию большинству соперников, однако у него еще будет много шансов исправить ситуацию. Чтобы улучшить результаты, клубу нужны усиления, которые будут готовы играть уже в ближайших матчах.

«Мехелен» в последнем месяце не может стабильно набирать очки и в последних пяти турах довольствовался лишь четырьмя баллами. Тем не менее клуб все еще сохраняет за собой восьмую позицию, позволяющую выйти в плей-офф. Чтобы не опуститься ниже, тренерский штаб обязан внести коррективы в тренировочный процесс и поработать над обороной, ведь «Мехелен» пропустил уже 37 мячей. В прошлом туре команда проиграла на выезде «Зюлте-Варегему» (2:3), а ранее обыграла «Гент» (4:3).

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» проиграл в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Мехелен» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем стадионе

В матче первого круга между клубами победу одержал «Серен Юнайтед» (1:0)

Восемь из десяти последних домашних матчей «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Мехелен» является более крепкой и умелой командой, а учитывая домашний поединок, команда должна набирать три очка. Прогнозируем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет. Матч обещает быть интересным и богатым на голевые моменты.