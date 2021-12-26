«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

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26 декабря 2021, 13:29

В 21-м туре высшей лиги Бельгии можно посмотреть интересную встречу двух коллективов, где «Юнион Сент-Жиллуаз» принимает дома «Гент». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», они предлагают поставить на победу клуба по коэффициенту 2.23. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.69. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 2.17.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» уверенно лидирует в чемпионате и набрал уже 46 очков, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов. Коллектив забивает очень много в этом сезоне (50 мячей), многие эксперты пересмотрели свое отношение к клубу. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на своем поле «Серкль Брюгге» (3:2), а несколькими днями ранее оказался сильнее «Зюлте-Варегема» (2:0).

«Гент» находится в хорошей физической форме и выигрывает большинство последних поединков в чемпионате. Клуб вышел в полуфинал Кубка Бельгии, обыграв на днях «Стандард» (3:1). В турнирной таблице «Гент» идет на пятом месте, набрав 33 очка и отставая от нынешнего соперника на 13 баллов. Последние две встречи высшей лиги Бельгии завершились победой клуба над «Сент-Трюйденом» (2:1) и поражением от «Мехелена» (3:4).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли по восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних выездных матчей «Гента» завершились исходом «обе забьют — нет»

В матче первого круга сильнее оказался «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:0)

Девять последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предполагаем, что хозяева смогут навязать борьбу и, скорее всего, победить в этом матче. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Фонбет.