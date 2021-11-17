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«Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

17 ноября 2021, 19:50

«Бернли» примет «Кристал Пэлас» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Бернли
Кристал Пэлас
3 : 3
завершен
20 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.302.78
Фонбет 2.75 3.15 2.75
BetBoom 2.77 3.27 2.74

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Кристал Пэлас». Поставить на победу команды из Лондона можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.75.

В качестве дополнительной ставки на эту игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь баллов. В последних матчах «бордовые» сыграли вничью с «Челси», а также выиграли у «Брентфорда» и не смогли справиться с «Саутгемптоном» (2:2).

«Кристал Пэлас» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 15 баллов. В последних матчах клуб из столицы Великобритании выиграл у «Вулверхэмптона», а также обыграл «Манчестер Сити» и сыграл вничью с «Ньюкаслом».

Информация для ставок

  • У «Бернли» одна победа в пяти матчах
  • «Кристал Пэлас» не проигрывает шесть поединков кряду
  • «Бернли» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Кристал Пэлас» не проиграет — коэффициент 3.15. «Пэлас» находится в отличной форме и вполне может рассчитывать не только на забитые мячи, но еще и на три очка.

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Все комментарии
6gmsf39mezzd
6gmsf39mezzd
17 ноября в 19:51
Футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) одержит победу.
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