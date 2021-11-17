«Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 19:50

«Бернли» примет «Кристал Пэлас» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Кристал Пэлас». Поставить на победу команды из Лондона можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.75.

В качестве дополнительной ставки на эту игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бернли» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь баллов. В последних матчах «бордовые» сыграли вничью с «Челси», а также выиграли у «Брентфорда» и не смогли справиться с «Саутгемптоном» (2:2).

«Кристал Пэлас» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 15 баллов. В последних матчах клуб из столицы Великобритании выиграл у «Вулверхэмптона», а также обыграл «Манчестер Сити» и сыграл вничью с «Ньюкаслом».

Информация для ставок

У «Бернли» одна победа в пяти матчах

«Кристал Пэлас» не проигрывает шесть поединков кряду

«Бернли» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Кристал Пэлас» не проиграет — коэффициент 3.15. «Пэлас» находится в отличной форме и вполне может рассчитывать не только на забитые мячи, но еще и на три очка.