«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2021)

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11 января 2021, 17:24

«Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного тура АПЛ . Удастся ли гостям набрать три очка и сделать это уверенно? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту встречу. Сыграть победу «Бернли» можно за 7.50, ничья находится на значении 4.65, а триумф команды гостей доступен за 1.48.

Тотал в этом поединке находится на отметке в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.78, а меньше доступно за 2.15.

Форма команд

«Бернли» весьма неплохо действует в последних встречах. Команда сумела победить «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в прошлом туре АПЛ и переиграла в Кубке Англии (2:1 пен.) «Милтон Кинс». В турнирной таблице команда находится на 16-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Нужно прибавлять в атакующих действиях, всего лишь девять забитых мячей. Хуже показатель только у «Шеффилда».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент времени является скрытым лидером АПЛ . На текущий момент «красные дьяволы» идут на втором месте, уступая «Ливерпулю» только по дополнительным показателям. Стоит сразу же отметить, что у «Манчестер Юнайтед» есть перенесенная игра, в случае победы в ней команда станет лидером чемпионата. Крайне важно продолжать действовать столь уверенно. В последней игре в Кубке Англии им удалось победить «Уотфорд» (1:0).

Информация для ставок

«Бернли» дома выиграл в четырех из пяти последних домашних поединков

«Бернли» победил в четырех из 10 последних домашних встреч

«Манчестер Юнайтед» выиграл в семи из 10 последних выездных матчей

Четыре последние очные встречи команд завершились победой «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Мы считаем, что гости должны продлить свою победную серию и одержать победу, которая позволит им стать лидером АПЛ .

Ставим на победу МЮ с коэффициентом 1.48 в букмекерской конторе Фонбет.

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