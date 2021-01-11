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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2021)

11 января 2021, 17:24

«Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного тура АПЛ. Удастся ли гостям набрать три очка и сделать это уверенно? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.394.671.48
Fonbet Live! 100.00 10.50 1.05
Мелбет 8.65 4.83 1.41
Лига ставок 7.60 5.20 1.44

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту встречу. Сыграть победу «Бернли» можно за 7.50, ничья находится на значении 4.65, а триумф команды гостей доступен за 1.48.

Тотал в этом поединке находится на отметке в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.78, а меньше доступно за 2.15.

Форма команд

«Бернли» весьма неплохо действует в последних встречах. Команда сумела победить «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в прошлом туре АПЛ и переиграла в Кубке Англии (2:1 пен.) «Милтон Кинс». В турнирной таблице команда находится на 16-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Нужно прибавлять в атакующих действиях, всего лишь девять забитых мячей. Хуже показатель только у «Шеффилда».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент времени является скрытым лидером АПЛ. На текущий момент «красные дьяволы» идут на втором месте, уступая «Ливерпулю» только по дополнительным показателям. Стоит сразу же отметить, что у «Манчестер Юнайтед» есть перенесенная игра, в случае победы в ней команда станет лидером чемпионата. Крайне важно продолжать действовать столь уверенно. В последней игре в Кубке Англии им удалось победить «Уотфорд» (1:0).

Информация для ставок

  • «Бернли» дома выиграл в четырех из пяти последних домашних поединков
  • «Бернли» победил в четырех из 10 последних домашних встреч
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл в семи из 10 последних выездных матчей
  • Четыре последние очные встречи команд завершились победой «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Мы считаем, что гости должны продлить свою победную серию и одержать победу, которая позволит им стать лидером АПЛ.

Ставим на победу МЮ с коэффициентом 1.48 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Борнмут» — «Миллуолл».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.394.671.48
Fonbet Live! 100.00 10.50 1.05
Мелбет 8.65 4.83 1.41
Лига ставок 7.60 5.20 1.44
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shlomo
shlomo
11 января в 17:56
МЮ просто обязан выигрывать...
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