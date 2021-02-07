«Бетис» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (07.02.2021)

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сегодня, 00:21

«Бетис» сыграет против «Барселоны» 7 февраля 2021 года в рамках 22-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Примере.

Ставки букмекеров

Несмотря на все достижения «Бетиса» и хорошую игру в последних матчах, букмекеры не верят, что «бетикос» способны победить. На победу «Барселоны» можно сделать ставку с коэффициентом 1.52, ничейный исход вероятен за коэффициентом 4.60.

Форма команд

На фланге «огурцов» до сих пор бегает Хоакин, ему 39, но он все еще полезен. «Бетис» находится на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 30 очков. Эта команда очень опасна в последних матчах.

Каталонцы занимают вторую строчку в таблице и имеют в активе 40 пунктов. У «Барселоны» потрясающая статистика последних встреч.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла все пять последних матчей с общей разницей забитых и пропущенных: 12:3

«Бетис» не проигрывает пять матчей кряду

«Барселона» выиграла шесть матчей в гостях в нынешнем сезоне, больше только у «Атлетико» (7)

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше 3,5 за коэффициентом 2.05. Эти клубы всегда выдают потрясающие поединки, которые не завершаются без забитых мячей.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».