«Болонья» — «Лацио». Прогноз на матч Серии A (27.02.2021)

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сегодня, 09:56

27 февраля в чемпионате Италии сыграют «Болонья» и «Лацио». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом матче букмекеры отводят гостям. Поставить на победу «Лацио» БК Мелбет предлагает по котировке 2.11. Шансы «Болоньи» одержать викторию оцениваются в 3.66, а ничья идет с котировкой 3.70.

Форма команд

«Болонья» постепенно выбирается из кризиса, который ее преследовал на протяжении сезона. «Красно-синие» не проигрывали в трех последних турах чемпионата, набрав в этой серии пять очков.

Эти успехи позволили «Болонье» подняться на 12-е место в турнирной таблице и увеличить дистанцию от зоны вылета до десяти баллов.

«Лацио» подходит к этой игре не в лучшем расположении духа. Среди уходящей недели римский клуб с крупным счетом проиграл дома «Баварии» (1:4).

В прошлом туре первенства «Лацио» с минимальным счетом победил дома «Сампдорию» (1:0).

Информация для ставок

«Лацио» побеждал «Болонью» в двух последних очных встречах – 2:1 и 2:0

«Болонья» не обыгрывала «Лацио» с 2012 года – восемь поражений и семь ничейных встреч

В 11 домашних играх чемпионата «Болонья» потерпела четыре поражения

Прогноз

«Болонья» является очень удобным соперником для «Лацио». Крупное поражение в Лиге Чемпионов должно встряхнуть римлян, которые метят в ТОП-4. Предлагаем взять ставку на победу гостей с коэффициентом 2.11 в БК Мелбет.

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